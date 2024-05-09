المكتب التربوي في التيار الوطني الحر اكد دعم تحركات الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية

اعتبر المكتب التربوي في التيار الوطني الحر في بيان، ان المماطلة في إقرار ملف التفرغ من شأنه ان يهدد انتهاء العام الجامعي و انطلاقة العام المقبل.
اضاف البيان "كما يرفض المكتب التمادي في ظلم المتعاقدين من خلال حرمانهم من حقوقهم المعنوية والمادية المناسبة، ومن حقهم في التفرغ ضمن المبادئ التي حددها المكتب في بياناته السابقة، ولأننا لم نتوانى يوما عن المطالبة بإحقاق الحق، والمتعاقدين أصحاب حق، نعلن دعمنا لتحركات الاساتذة المتعاقدين وندعو جميع الأساتذة والطلاب الى المشاركة الكثيفة في اعتصام يوم الاثنين ١٣ أيار ٢٠٢٤ في سبيل إقرار ملف التفرغ".
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