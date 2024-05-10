وزير الدفاع الألماني: الصراع في أوكرانيا يمثل التحدي الأكبر لأوروبا

ياسر رشاد - القاهرة - مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، قال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، إن روسيا تمثل وستظل تمثل أخطر تهديد للأمن الأوروبي في المستقبل المنظور، مؤكدًا أن الصراع في أوكرانيا "يمثل التحدي الأكبر لأوروبا اليوم".

وأضاف وزير الدفاع الألماني في كلمة ألقاها في جامعة "جونز هوبكنز" في الولايات المتحدة:"هذا هو التهديد الأكثر إلحاحا للنظام الدولي، وستظل روسيا في المستقبل المنظور أكبر تهديد لأمننا المشترك"، وفقًا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

كما قال بيستوريوس، أن بلاده ستشتري 3 أنظمة صواريخ من طراز "هيمارس" (HIMARS) الأمريكية لتسليمها إلى أوكرانيا.

ووفقا لما ذكرته قناة "NTV" أكد بيستوريوس أيضا للولايات المتحدة استعداد ألمانيا لتحمل المزيد من المسؤولية عن الأمن في أوروبا والعالم، كما دعا السلطات الأمريكية إلى عدم إضعاف الجهود المشتركة في أوروبا.

وقال وزير الدفاع الألماني خلال اجتماعه مع نظيره الأمريكي لويد أوستين: "سنواصل العمل معا كشركاء مقربين وحلفاء وأصدقاء، هذا الأمر أكثر أهمية منه في أي وقت مضى في العالم، وأنا واثق من أننا معا سيمكننا تحقيق الكثير".

وتعد ألمانيا ثاني أكبر مورد للأسلحة إلى أوكرانيا بعد الولايات المتحدة، وقد خصصت حتى الآن أموالا لدعم كييف عسكرياً أو قدمت التزامات لعقد نفقات مستقبلية بمبلغ يقارب 28 مليار يورو.

وكانت موسكو أوضحت في أكثر من مناسبة أن القادة الغربيين يتعمدون نشر معلومات كاذبة ويزعمون أن روسيا تمثل تهديدا، وذلك من أجل الحصول على المزيد من الأموال من دافعي الضرائب الأمريكيين والأوروبيين.