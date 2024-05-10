استمرار التهديد بموجة أعاصير قوية في أميركا

ابوظبي - سيف اليزيد - مازال التهديد بهبوب أعاصير مستمراً حتى أمس الخميس بالتوقيت المحلي، في أعقاب هبوب عواصف قاتلة، بمختلف أنحاء منطقتي«الغرب الأوسط» و«الجنوب» الأميركتين، خلال الأيام القليلة الماضية ووردت أنباء عن هبوب 17 إعصاراً على الأقل، في الساعات الـ24 الماضية، بمختلف أنحاء 7 ولايات أميركية، حتى بعد ظهر أمس الخميس، بالتوقت المحلي، حسب شبكة «إيه.بي.سي.نيوز» الأميركية اليوم الجمعة.

وأكثر من 30 مليون أميركي، من ولاية «تكساس» إلى ولاية «ساوث كارولينا» في منطقة العواصف، ومن الممكن أن يشهدوا طقساً سيئاً يستمر حتى صباح اليوم الجمعة بالتوقيت المحلي.

يأتي أحدث تهديد بشأن الطقس السيء، بعد مقتل ثلاثة أشخاص بسبب العواصف الأربعاء الماضي.

وكان أربعة أشخاص على الأقل، قد لقوا حتفهم الشهر الماضي، وذلك بعدما ضربت عدة أعاصير شديدة ولاية أوكلاهوما الواقعة في جنوب وسط الولايات المتحدة، وفقا لما ذكره حاكم الولاية كيفن ستيت في مؤتمر صحفي.

وكانت العشرات من الأعاصير قد بدأت تجتاح منطقة «الغرب الأوسط» الأميركية، وسوت أحياء بأكملها بالأرض، لاسيما في مدينة «أوماها»، وما حولها بولاية «نبراسكا» في 26 أبريل الماضي.