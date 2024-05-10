كينيا.. القبض على أربعة من Tiktokers بعد تصوير فيديو مزحة خارج مركز الشرطة

ياسر رشاد - القاهرة - ألقي القبض على مجموعة من الشباب ، بهدف الشهرة على وسائل التواصل الاجتماعي ، بعد تصوير ونشر عملية سطو مزيفة على Tiktok خارج مركز للشرطة في كيليفي ، كينيا.

القبض علي بلوجرات

وقام الأربعة، وأحدهم يبلغ من العمر 17 عاما، بتصوير مقطع فيديو بعنوان "سرقة خارج مركز للشرطة"، ونشروه على منصة الفيديو الشهيرة، ومع ذلك ، لم تأخذ الشرطة الأمر باستخفاف.

صادرت الشرطة الدراجة النارية المستخدمة في المزحة. في الفيديو، يخرج رجل مخمور على ما يبدو من مقصف الشرطة الإدارية (AP) ويتعرض للسرقة من قبل اثنين آخرين على دراجة نارية.

وكان المصور البالغ من العمر 18 عاما من بين المعتقلين، تعرفت الشرطة عليهم من خلال لقطات كاميرات المراقبة في مقصف أسوشيتد برس.

وأكد قائد شرطة مقاطعة كيليفي الشمالية كينيث ماينا الحادث وأكد للجمهور السلامة، وقال إن التحقيقات جارية ، وسيواجه المشتبه بهم تهما ، بما في ذلك الجرائم الإلكترونية.

وأضاف كما نقلت تقارير وسائل الإعلام المحلية في العديد من التقارير الإعلامية: "إن الفيديو الفيروسي لعملية سطو في وضح النهار في مقصف شرطة إدارة كيليفي في كيليفي لم يكن حقيقيا ولكنه مزحة من قبل مجموعة من الشباب الذين قاموا بإنشاء محتوى لحسابهم على TikTok".

وألقي القبض على الشبان من منازلهم في كيليفي، ويبلغ عمر أكبرهم 27 عاما.

وقال ماينا إنهم يلاحقون مشتبها به آخر لا يزال طليقا، الشباب كشفوا أنهم يريدون جذب المتابعين إلى حساب TikTok الخاص بهم، كان هناك خمسة شبان وتمكنا من اعتقال أربعة منهم والآخر لدينا دليل حاسم سيقودنا إلى الاعتقال".

صوت أغلبية بمجلس النواب الأمريكي لصالح حظر تطبيق تيك توك، وفقا لما ذكرته فضائية “ القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

إيلون ماسك يبدي معارضته لحظر تيك توك المحتمل بأميركا

أبدى إيلون ماسك، الجمعة، معارضته لحظر شبكة تيك توك المحتمل في الولايات المتحدة، في وقت يستعد النواب الأميركيون للتصويت خلال عطلة نهاية الأسبوع هذه على قانون قد يؤدي في نهاية المطاف إلى حظر المنصة التي تحظى بشعبية كبيرة.

وقال ماسك في منشور عبر منصة "اكس" التي اشتراها في نهاية عام 2022 “برأيي، لا ينبغي حظر تيك توك في الولايات المتحدة، مع العلم أنّ هذا الحظر قد يحمل إفادة لمنصة إكس”