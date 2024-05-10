الجيزاوي يتفقد مستشفى بنها الجامعي للاطمئنان على الخدمة الصحية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أجرى الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، اليوم الجمعة، جولة تفقدية بالمستشفيات الجامعية، رافقه خلالها الدكتور عمرو الدخاخني المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية، والدكتور محمد شاكر شاكر مدير المستشفى.

واطمأن "الجيزاوي" خلال جولته التي شملت أقسام "الاستقبال والطوارئ وقسم الأطفال ووحدة السموم ومعامل التحاليل الطبية وبنك الدم"، على سير العمل والخدمة الصحية المقدمة للمرضى بالمستشفى.

كما شملت الجولة الاطمئنان على الحالة الصحية للمرضى الفلسطينيين الذين يتلقون العلاج داخل المستشفى الجامعي، واستطلع رئيس الجامعة، رأي بعض المواطنين ومرافقيهم في جودة الخدمة الطبية التي تقدمها المستشفى، مؤكدًا أن المستشفى الجامعي حريصة على تقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضى.

وأشاد "الجيزاوي" خلال جولته، بما شاهده من انتظام العمل، موجها الشكر للأطقم الطبية والتمريض والعاملين وكل القائمين على تقديم الرعاية الصحية بمستشفيات بنها الجامعية في القيام بواجبهم تجاه المرضى.