"القسام" أعلنت قنص جندي إسرائيلي في غزة ونشرت مشاهد من تنفيذ العملية

أعلنت كتائب "القسام" عن قنص جندي إسرائيلي في جنوب حي الزيتون بمدينة غزة، مؤكدة أنها أصابته إصابة مباشرة، كما نشرت مشاهد من تنفيذ العملية.

وفي وقت سابق من اليومأقرّ الجيش الإسرائيلي، في بلاغ، بمقتل 4 جنود إسرائيليين من كتيبة "ناحال" وإصابة اثنين بجروح خطيرة بينهما ضابط بكتيبة "ناحال" أيضًا، وذلك خلال المعارك في قطاع غزة، في وقت تزداد فيه العمليات العسكرية الفلسطينية في القطاع مع الهجوم الإسرائيلي على رفح.

وفي البلاغ نفسه، اعترف الجيش الإسرائيلي بإصابة عسكريين اثنين من الكتيبة 9 اللواء 401 بجروح خطيرة في معارك جنوبي قطاع غزة.