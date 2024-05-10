"أي بي سي" عن مصدر إسرائيلي: مفاوضات الهدنة بين حماس وإسرائيل متوقفة وليست هناك محادثات جارية

نقلت شبكة "أي بي سي" (ABC) الأميركية عن مصدر إسرائيلي، قوله إنّ "مفاوضات الهدنة بين حماس وإسرائيل متوقفة وليست هناك محادثات جارية"، وذلك بعد آخر جولة جرت في العاصمة المصرية القاهرة بعد موافقة حركة "حماس" على مقترح لوقف إطلاق النار في غزة، فيما رفضته إسرائيل من أجل مواصلة الحرب.

في السياق، نقلت صحيفة "فايننشال تايمز" عن مسؤول رفيع في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، إشارته إلى "أننا ما زلنا نركّز بشدة على محاولة التوصل إلى اتفاق بشأن الأسرى" الإسرائيليين في غزة.

وقال بعد تحذير بايدن بشأن وقف تصدير الأسلحة: "إسرائيل مستمرة في تلقي كميات كبيرة من الأسلحة من الولايات المتحدة"، مضيفًا "لا يمكن تخيل حجب أسلحة تحتاجها إسرائيل للدفاع عن نفسها حتى لو قررت دخول رفح".

وبدأت إسرائيل عملية عسكرية في رفح رغم التحذيرات الدولية من شنها في المدينة التي تقع في جنوب غزة والمكتظة بالنازحين الفلسطينيين من أنحاء غزة جرّاء الحرب.