زيلينسكي: معارك عنيفة على طول خط الجبهة

تحدث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عن "معارك عنيفة على طول خط الجبهة". في وقت باشرت موسكو هجومًا بريًا في منطقة خاركيف بشمال شرق أوكرانيا.

واشار زيلينسكي في تصريح بناء على معلومات تلقاها من القائد الأعلى للقوات الأوكرانية المسلحة، الى ان "تدور معارك عنيفة على طول خط الجبهة"، مضيفًا "ناقشنا الإجراءات الدفاعية وتعزيز مواقعنا في منطقة خاركيف".