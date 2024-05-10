البيت الأبيض: نعتقد أن اتفاق وقف إطلاق النار بغزة ممكن ولا ندعم عملية عسكرية "كبرى" في رفح

أشار المتحدث باسم مجلس الامن القومي في البيت الأبيض جون كيربي، إلى أنّه "ليس لدينا اتفاق بشأن الأسرى"، وذلك بعد رفض إسرائيل الموافقة على المقترح الأخير بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ولفت، في حديث للصحافيين في البيت الأبيض، إلى "أننا نعتقد أنه يمكن التغلب على الفجوات المتبقية في صفقة الأسرى"، موضحًا أنّ "الاجتماعات وجهًا لوجه بشأن اتفاق الأسرى انتهت، لكننا نعمل على إبقاء الجانبين (حماس وإسرائيل) منخرطين في المحادثات".

وذكر كيربي أنّ "التقارير الكثيرة بشأن اتهام إسرائيل بإساءة معاملة المعتقلين مثيرة للإزعاج والقلق"، وذلك بعد تحقيق لشبكة "سي إن إن" حول مركز اعتقال سرّي في النقب يتم فيه تعذيب فلسطينيين.

وأشار إلى أنّه "ما زلنا نعتقد أن اتفاق وقف إطلاق النار ممكن ويتطلب شجاعة أخلاقية ومواقف قيادية ونحن لم نستسلم بعد"، مضيفًا "لم نقل إن إسرائيل لا يمكنها العمل على إنهاء حماس لكن ما لا ندعمه هو عملية عسكرية كبرى في رفح".

وذكر في كلام مشابه لتصريح سابق للرئيس الأميركي جو بايد، أنّه "إذا تحركت القوات الإسرائيلية نحو رفح بعملية برية واسعة سنوقف إرسال أنواع معينة من الأسلحة"، وقال: "العملية العسكرية الإسرائيلية الجارية حاليًا مركزة في منطقة معبر رفح".

وحول تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح قرار منح فلسطين العضوية الكاملة، أجاب كيربي الصحفيين بالقول: "الدولة الفلسطينية ستولد نتيجة مفاوضات بين الجانبين، وليس بقرار من الأمم المتحدة ولذا صوتنا ضد القرار"، ورأى أنّ "يوم استقلال فلسطين ستحدده عملية التفاوض".