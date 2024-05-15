هآرتس: العمليات الأخيرة أظهرت أن تقديرات الجيش ليست صحيحة بما يتعلق بالبنية التحتية لحماس

ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية بان العمليات الأخيرة أظهرت أن تقديرات الجيش الاسرائيلي ليست صحيحة بما يتعلق بالبنية التحتية لحماس، كما ان غالبية الجنود بالجيش الإسرائيلي يعتقدون أن العملية في جباليا عبثية.

واشارت "هآرتس" الى ان حركة "حماس" ترمم قدراتها بسرعة كبيرة وتعيد تأسيس نفسها مجددا في مناطق أخرى بغزة.

وفي السياق، اوضح ضابط إسرائيلي كبير لـ "هآرتس" بان حماس غيرت تكتيكات الحرب مؤخرا وتركز أكثر على تفخيخ المباني.