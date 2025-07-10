شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الجيل: 12 مرشحًا للحزب على المقاعد الفردية بانتخابات مجلس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

صرّح الدكتور أحمد محسن قاسم، أمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي، بأن عدد مرشحى الحزب على نظام الفردى بانتخابات مجلس الشيوخ قد بلغ 12 مرشحًا موزعين على عدد من المحافظات، وذلك مع غلق باب الترشح الرسمي.

وأوضح قاسم، أن الحزب كان قد أعدّ خطة شاملة للدفع بـ24 مرشحًا على المقاعد الفردية، إلا أن نصفهم فقط تمكن من استكمال الإجراءات واستيفاء المستندات المطلوبة خلال المهلة المحددة، فى ظل تحديات إدارية وتكنولوجية صاحبت فترة التقديم.

وأشار إلى أن مرشحى الحزب واجهوا العديد من العقبات التقنية، لا سيما فيما يتعلق بحجز مواعيد الكشف الطبى ورفع نتائج الفحوصات على المنصة الرقمية المخصصة من الجهات المعنية، مما أثّر على سير العملية فى بدايتها.

وفى هذا الإطار، توجه أمين التنظيم بالشكر إلى المدير التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، مثمنًا سرعة استجابته بعد صدور بيان رسمى من الحزب حول تلك العقبات، وهو ما يعكس وجود متابعة فعلية من الهيئة لضمان نزاهة وعدالة الإجراءات الانتخابية.

وجاءت قائمة مرشحى الحزب على النحو التالي: • القاهرة:

• م. محمد همام – رقم 25 – رمز السهم

• الجيزة:

• أ. محمد الدكرورى – رقم 12 – رمز الحمامة

• أ. أحمد زكى – رقم 80 – رمز الأذن

• الإسكندرية:

• م. إيهاب محمود – رقم 15 – رمز السهم

• الدقهلية:

• د. غادة البرى – رقم 12 – رمز المدفع

• أ. عبده عبد الحليم – رقم 13 – رمز السفينة

• أ. مصطفى حطب – رقم 15 – رمز السد العالي

• أ. السيد ملوه – رقم 25 – رمز الموزة

• البحيرة:

• أ. جاسر العبيدى – رقم 18 – رمز السفينة

• أ. أحمد برجل – رقم 19 – رمز الدراجة النارية

• د. نادر الشربينى – رقم 21 – رمز الغزال

• السويس:

• م. أسامة الطهطاوى – رقم 2 – رمز المدفع

وفى ختام تصريحه، أكد الدكتور أحمد محسن قاسم، أن الحزب يواصل ترسيخ حضوره القوى على الساحة السياسية كحزب وطنى منظم ومؤثر بقيادة ناجى الشهابى، الذى يمثل رمزًا سياسيًا له ثقله وتاريخه، مؤكدًا أن خوض الحزب للانتخابات بـ12 مرشحًا هو انعكاس لمكانته الحقيقية وصدقه فى الممارسة السياسية.