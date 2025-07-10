شكرا لقرائتكم خبر عن العدل: 20 مرشحًا للحزب يخوضون انتخابات مجلس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الكاتب الصحفي معتز الشناوي، المتحدث الرسمي للحملة الانتخابية لحزب العدل، أن الحزب يخوض انتخابات مجلس الشيوخ 2025 بـ20 مرشحًا موزعين على عدد من المحافظات، في إطار رؤية الحزب للدفع بنخبة جديدة من الكفاءات الوطنية القادرة على التعبير عن المواطنين، وتقديم نموذج فعّال في العمل النيابي.

وأشار الشناوي إلى أن الحزب يسعى من خلال هذه الكوكبة من المرشحين إلى بعث الأمل لدى المواطنين، عبر التمثيل الحقيقي لقضاياهم، والمساهمة في بناء مستقبل أفضل قائم على العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة.

وجاء توزيع مرشحي الحزب على النحو التالي: محافظة القاهرة 6 مرشحين هم: الدكتور أحمد عادل درويش، حسام عيد، أحمد السيد، الدكتورة مروة الشافعي، الدكتور أحمد عنتر، والمهندس بيتر نبيل.

وفي محافظة الإسكندرية مرشحان هما: إبراهيم شحاتة وأشرف سعيد، ومحافظة الجيزة المرشح السيد الخولي، ومحافظة البحيرة المرشح محمد السعيد المصري، ومحافظة السويس البرلماني السابق شرف الدين محمد، ومحافظة البحر الأحمر المرشح أحمد فؤاد القاضي.

وفي محافظات الصعيد تم الدفع في محافظة أسيوط بـ 3 مرشحين هم محمد شيخون، علياء عامر، وأحمد خليفة دياب، ومحافظة سوهاج المرشح أحمد رشدي عسكر (الشهير برشاد عسكر)، ومحافظة الأقصر المرشح محمد أبو الغيط، ومحافظة أسوان المرشح أحمد ياسين محافظة الوادي الجديد المرشح محمود غالي، ومحافظة قنا الدكتورة هبة عبد المعز.

وأكد الشناوي أن مرشحي حزب العدل يمثلون توازنًا بين الخبرات التشريعية والإدارية والمجتمعية، ويعكسون التزام الحزب بطرح نخبة جديدة ووجوه تمتلك قدر عال من الكفاءة والنزاهة والارتباط الحقيقي بالمواطن ما يؤهلهم للقيام بدور فعّال داخل المجلس، سواء في تقديم المبادرات أو في ممارسة الدور الرقابي والتشريعي.

وأشار إلى أن البرنامج الانتخابي للحزب يُبنى على ركائز العدالة الاجتماعية، والنهوض بالخدمات، وتمكين الشباب والمرأة، مؤكدًا أن الحملة الانتخابية لحزب العدل ستشهد تواصلًا مباشرًا مع المواطنين، والتعريف برؤية الحزب ومبادئه التي تنطلق من أرض الواقع وتستهدف تحسين جودة حياة المواطن المصري.