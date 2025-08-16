الارشيف / اخبار العالم

البرلمان البلجيكي يناقش الاعتراف بدولة فلسطين

ابوظبي - سيف اليزيد - بروكسل (الاتحاد)

حذر وزير الخارجية البلجيكي، ماكسيم بريفو، من أن عدم إحراز تقدم في ملف الاعتراف بدولة فلسطين قبل اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل قد يجعل الاعتراف بلا جدوى، مؤكداً أن الاعتراف خطوة لتحقيق العدالة وإعادة التوازن، لا لمعاقبة إسرائيل أو مكافأة «حماس».
وشدد، خلال جلسة للجنة الشؤون الخارجية تم تخصيصها لمناقشة الوضع في غزة، على ضرورة احترام القانون الدولي، ودراسة فرض عقوبات على إسرائيل.
وأثارت تصريحات الوزير انقساماً في البرلمان، حيث طالبت المعارضة بإجراءات عملية وسريعة، فيما رأت بعض أطراف الأغلبية أن النقاش ساهم في توضيح المواقف.

