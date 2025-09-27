انت الان تتابع خبر جراند شيروكي ساميت… يوم كامل مع أمير الطرق في العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - القيادة الأولى في شوارع الكرادة



أتذكر أول مرة قدت هذه الـ SUV الفاخرة في الكرادة، شوارع مزدحمة، حفر مفاجئة، ومطبات لا ترحم. ومع ذلك، شعرت وكأن السيارة تُحوّل بغداد إلى مسرح خاص بي.

محرك V6 سعة 3.6 ليتر بقوة تفوق 290 حصاناً يستجيب بهدوء، بينما نظام الدفع الرباعي Quadra-Trac II جعلني أعبر الشوارع غير المستوية وكأنني على سجادٍ مفروش.

رفاهية المقصورة وعزل المدينة



المقصورة بدت كأنها صُممت لتنسيك ضجيج المدينة: مقاعد جلدية فاخرة، نظام صوت من McIntosh يُغطي على أصوات الأبواق والباعة، نظام Uconnect 5 للترفيه والمعلومات وشاشة رقمية أمامية تضع كل المعلومات أمام عينيّ دون تشتيت.

حتى السقف البانورامي أعطى الرحلة لمسة حرية، وكأن السماء نفسها جزء من المقصورة.

رمز الفخامة على طرق العراق



في العراق، قيادة الجيب ليست مجرد تنقل… إنها إعلان عن حضورك.

عند الإشارات تلفت الأنظار؛ عند الانعطافات، تُشعرك أن الثبات ليس ميزة بل هوية.

صحيح أن حجم السيارة قد يجعل ركنها في الأزقة الضيقة تحدياً، واستهلاك الوقود ليس بالاقتصادي، لكنك تدرك سريعاً أن هذه التضحية ثمن طبيعي للفخامة والقوة التي تحملها. أنظمة الأمان… راحة بال وسط الزحام



لكن ما جعل التجربة أكثر تميزاً هو مجموعة أنظمة الأمان المرافقة.

ففي زحمة المرور البغدادية، كان نظام التنبيه من الاصطدام الأمامي مع الكبح التلقائي بمثابة درعٍ إضافي، ونظام مراقبة النقطة العمياء أعطاني ثقة أكبر عند تغيير المسار وسط سيارات تتحرك أحياناً بلا إنذار.

حتى مثبت السرعة التكيفي أثبت قيمته في الطرق السريعة خارج المدينة، حيث كان يخفّف السرعة تلقائياً عند اقترابي من السيارات أمامي.

أكثر من مجرد سيارة



الجراند شيروكي هنا ليس سيارة شخصية فحسب.

تراه عند العائلات التي تبحث عن الأمان، عند رجال الأعمال الذين يريدون هيبة على الطريق، وحتى عند محبي المغامرات الذين يعرفون أن قدراته في الطرق الوعرة تتجاوز بكثير حدود المدينة. القدرات الميدانية: لا شيء يوقفه



فنظام التعليق الهوائي Quadra-Lift، الذي يرفع السيارة حتى 27 سنتم عن الأرض، يعني أن أي طريق ترابي أو حفرة مفاجئة لن تكون عائقاً أمام رحلتك.