انت الان تتابع خبر السامرائي يلتقي عددا من أعضاء تحالف العزم في نينوى والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب رئيس التحالف في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "السامرائي زار عضو تحالف العزم، اللواء المتقاعد أحمد جمعة إبراهيم رويش الجبوري، جنوبي الموصل، برفقة وفد نيابي وعدد من المسؤولين، بينهم وزير التربية وأعضاء المكتب السياسي للتحالف، حيث كان في استقباله جمع من وجهاء وأبناء المنطقة".وأضاف المكتب، أن "اللقاء شهد بحث أوضاع مناطق جنوب الموصل واحتياجاتها الخدمية والتنموية، مؤكدين أهمية دعم المبادرات التي تسهم في تحسين الواقع المعيشي وتعزيز الاستقرار، فيما عبّر الحضور عن دعمهم لمشروع تحالف العزم وثقتهم في رؤيته الوطنية واستحقاقات المرحلة المقبلة".

وتابع المكتب، أن "رئيس تحالف العزم زار عضو التحالف أيمن جاسم الگصمي في منطقة القيارة جنوبي الموصل، برفقة وفد نيابي وعدد من المسؤولين، بينهم وزير التربية وأعضاء المكتب السياسي للتحالف، حيث جرى اللقاء بحضور وجهاء وشخصيات اجتماعية من أبناء المنطقة".

وتابع المكتب، أن "اللقاء تناول أوضاع القيارة واحتياجاتها الخدمية والتنموية، مع التأكيد على أهمية التواصل المباشر مع الأهالي ودعم المبادرات التي تسهم في تحسين واقع القضاء وتعزيز استقراره، فيما أكد الحضور دعمهم لمشروع تحالف العزم وثقتهم في رؤيته الوطنية واستحقاقات المرحلة المقبلة".

الى ذلك، أشار المكتب الى ان "السامرائي زار عضو التحالف نايف إبراهيم المرير جنوبي الموصل، برفقة وفد نيابي وعدد من المسؤولين، بينهم وزير التربية وأعضاء المكتب السياسي للتحالف، حيث جرى اللقاء بحضور جمع من وجهاء وأبناء المنطقة".

وبين أن "اللقاء تناول أوضاع مناطق جنوب الموصل واحتياجاتها الخدمية والاجتماعية، مع التأكيد على أهمية التواصل المباشر مع الأهالي ودعم المبادرات التي تسهم في تحسين الواقع المعيشي وتعزيز الاستقرار، فيما أكد الحضور دعمهم لمشروع تحالف العزم وثقتهم في رؤيته الوطنية واستحقاقات المرحلة المقبلة".

وأوضح المكتب، أن "السامرائي زار أيضا عضو التحالف عمار عبد الكريم الخفاجي في قرية چحلة جنوبي الموصل، برفقة وفد نيابي وعدد من المسؤولين، بينهم وزير التربية وأعضاء المكتب السياسي للتحالف، حيث جرى اللقاء بحضور وجهاء وأبناء القرية".

وأشار الى ان "اللقاء تناول شؤون قرية چحلة واحتياجاتها الخدمية والتنموية، مع التأكيد على أهمية التواصل المباشر مع الأهالي ودعم المبادرات التي تسهم في تطوير واقعها وتعزيز استقرارها، فيما أكد الحضور دعمهم لمشروع تحالف العزم وثقتهم في رؤيته الوطنية واستحقاقات المرحلة المقبلة".

الى ذلك، بين المكتب، أن "السامرائي زار عضو التحالف علي المتيوتي في مدينة الموصل، برفقة وفد نيابي وعدد من المسؤولين، بينهم وزير التربية وأعضاء المكتب السياسي للتحالف، حيث جرى اللقاء بحضور جمع من وجهاء وشخصيات اجتماعية من أبناء المدينة".

وأضاف المكتب، أن "اللقاء تناول أوضاع الموصل واحتياجاتها الخدمية والاجتماعية، مع التأكيد على أهمية التواصل المباشر مع الأهالي ودعم المبادرات التي تسهم في تحسين واقع المدينة وتعزيز استقرارها، فيما أكد الحضور دعمهم لمشروع تحالف العزم وثقتهم في رؤيته الوطنية واستحقاقات المرحلة المقبلة".

