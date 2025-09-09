ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 64.605

المملكة تدين وتستنكر استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في سورية أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها لاستمرار الانتهاكات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية، وآخرها... أبهـا: واس أبهـا: واس 17 ربيع الأول 1447 هـ 17 ربيع الأول 1447 هـ رئيس الإمارات يصل إلى الرياض وولي العهد في مقدمة مستقبليه وصل رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى الرياض.وكان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن... الرياض: الرياض: دوت الخليج 11 ربيع الأول 1447 هـ 11 ربيع الأول 1447 هـ مجلس دفاع وطني إيراني تحسبا للحرب أعلنت إيران رسميا تأسيس «مجلس الدفاع الوطني» كجزء من إعادة هيكلة مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في سياق استعدادات طهران المتصاعدة... أبها: الوكالات أبها: الوكالات 17 صفر 1447 هـ 17 صفر 1447 هـ السودان يعلن احتواء الكوليرا في الخرطوم أعلن وكيل وزارة الصحة السودانية، هيثم إبراهيم، أنه تم احتواء وباء الكوليرا في العاصمة الخرطوم، وأن نسبة الوفيات صفر.في حين قال... أبها: الوكالات أبها: الوكالات 17 صفر 1447 هـ 17 صفر 1447 هـ الوسطاء في إسبانيا يسابقون الزمن لوقف الحرب في غزة يسابق الوسطاء الزمن من أجل الوصول إلى حل نهائي لإيقاف الحرب في غزة وتحرير جميع الأسرى المحتجزين لدى حماس قبل أن تشرع الحكومة... دوت الخليج دوت الخليج 17 صفر 1447 هـ 17 صفر 1447 هـ تحذير أممي من المجاعة وسوء التغذية في الفاشر شددت مديرة العمليات في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إديم وسورنو، على ضرورة الحصول على هدنة كافية لمساعدة الفرق... أبها : الوكالات أبها : الوكالات 16 صفر 1447 هـ 16 صفر 1447 هـ رفض عربي وعالمي لخطة إسرائيل بالاستيلاء على غزة أثارت خطة إسرائيل للسيطرة الكاملة على مدينة غزة مخاوف دولية عاجلة بشأن مصير المدنيين المحاصرين والرهائن الإسرائيليين، وسط تحذيرات... أبها: الوكالات أبها: الوكالات 16 صفر 1447 هـ 16 صفر 1447 هـ

