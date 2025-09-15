ولي العهد يرأس وفد المملكة في القمة العربية الإسلامية الطارئة بالدوحة

انطلقت في العاصمة القطرية الدوحة اليوم، القمة العربية الإسلامية الطارئة، بحضور قادة دول مجلس التعاون والدول العربية والإسلامية. ورأس ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، وفد المملكة في القمة العربية الإسلامية الطارئة المنعقدة في الدوحة.

وتواصل المملكة دورها في دعم الأشقاء عبر مشاركة ولي العهد في القمة العربية الإسلامية الاستثنائية بالدوحة، إذ تأتي انطلاقاً من دور المملكة القيادي في دعم العمل العربي والإسلامي المشترك حيال الهجوم الإسرائيلي الغاشم على دولة قطر الشقيقة، ومتابعة التطورات التي تشهدها المنطقة في ظل السلوك الإسرائيلي العدواني المهدد للأمن والاستقرار الدولي.

ويجسد انعقاد القمة وحدة الدول العربية والإسلامية في الوقوف مع دولة قطر، ومواقفها الثابتة حيال حماية سيادتها وأمنها الجماعي, واستعدادها لبذل كل ما يلزم للدفاع عن أوطانها والمحافظة على أمنها واستقرارها.

وتستضيف الدوحة قمة عربية إسلامية بمشاركة عدد من زعماء وقادة الدول العربية والإسلامية لبحث سبل الرد تجاه الهجوم الإسرائيلي على الأراضي القطرية، عقب اجتماع تحضيري لوزراء خارجية وممثلين من 57 دولة عربية وإسلامية، إذ ناقش الاجتماع مشروع بيان بشأن الهجوم الإسرائيلي الأخير الذي استهدف قادة حركة حماس في الدوحة.

في الوقت ذاته، ثمنت قطر التضامن الواسع من الدول العربية والإسلامية الشقيقة والدول الصديقة في المجتمع الدولي، ضد الهجوم الإسرائيلي الهمجي الذي استهدف مقرات سكنية يقيم فيها عدد من أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس في العاصمة الدوحة في التاسع من سبتمبر الجاري.