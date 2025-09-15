ولي العهد: جميع الدول أكدت دعمها لقطر في مواجهة الاعتداء الغاشم

أشاد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، بنتائج الدورة الاستثنائية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والقمة العربية الإسلامية الطارئة التي عُقدت برئاسة أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. وقال ولي العهد في برقية أرسلها لأمير دولة قطر، إثر مشاركته في الدورة الاستثنائية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والقمة العربية الإسلامية الطارئة في العاصمة القطرية الدوحة، إن جميع الدول المشاركة أكدت دعمها لموقف دولة قطر الشّقيقة في مواجهة الاعتداء الغاشم الذي وقع عليها، كما أكد على رفض المملكة التام للخروج على مبادئ القانون الدولي وجميع الأعراف الدولية.



