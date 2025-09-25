الاحتلال يستهدف المدنيين ومرافق الرعاية الصحية في غزة

قتل 47 فلسطينيا بينهم ثمانية من منتظري المساعدات، وأصيب العشرات بجروح مختلفة، في قصف الاحتلال الإسرائيلي اليوم، مناطق متفرقة في قطاع غزة، ترافق ذلك مع توغل دبابات الاحتلال في أحياء مدينة غزة، وسط قصف مدفعي وجوي مكثف.

وفي ذات السياق، أفادت مصادر طبية فلسطينية في مستشفى الشفاء بمدينة غزة، باستمرار عمليات القصف الإسرائيلي لمحيط المستشفى، الذي يعاني نقصا حادا في الأدوية والوقود.