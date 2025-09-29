إسبانيا.. أمطار غزيرة تثير ذكريات فيضانات العام الماضي

ابوظبي - سيف اليزيد - أغلقت المدارس والمكتبات والمتنزهات، اليوم الاثنين، في شرق إسبانيا بعد هطول أمطار غزيرة ما دفع السلطات إلى إصدار إنذار أحمر وأثار مخاوف من تكرار الفيضانات المميتة التي ضربت المنطقة العام الماضي.

ولم يُبلغ، حتى الآن، عن أي إصابات جراء الأمطار الغزيرة، التي هطلت ليلا، وتسببت في فيضانات غمر أحدها واديا في ألديا، إحدى أكثر البلدات تضررا بفيضانات أكتوبر 2024 التي أودت بأكثر من 230 شخصا.

وقال خوسيه لويس رويس، المتقاعد البالغ 64 عام، في ألديا "هناك نوع من الذعر بسب ما حصل. الناس خائفون جدا".

وأضاف "الجميع نقلوا سياراتهم بعيدا من المنطقة. أقمنا حواجز أمام منازلنا. أمضينا الليل بلا نوم تقريبا".

وأمر 243 مجلسا محليا في إقليم فالنسيا بإغلاق المدارس على سبيل الاحتراز في إجراء طال أكثر من نصف مليون تلميذ، حسبما أعلنت السلطات التعليمية في المنطقة.

وأغلقت فالنسيا، عاصمة الإقليم، كافة الأماكن العامة بما فيها المكتبات والمتنزهات والحدائق والأسواق، وفق مسؤولين محليين.

وأبقت وكالة الأرصاد الجوية الإسبانية، اليوم الاثنين، على مستوى الإنذار الأحمر في المناطق الساحلية من إقليم فالنسيا بسبب خطر هطول أمطار غزيرة.

وتوقعت الوكالة هطول 180 ملم من الأمطار في تلك المناطق في غضون 12 ساعة أو أقل.

وخفضت الوكالة مستوى الإنذار إلى البرتقالي في مناطق أخرى من فالنسيا وفي الساحل الجنوبي لإقليم كاتالونيا المجاور.

وأثارت كارثة العام الماضي غضبا شعبيا بشأن أنظمة الإنذار والاستجابة للطوارئ.