ترامب يفرض رسوماً 25% على الشاحنات المستوردة بدءاً من نوفمبر

ابوظبي - سيف اليزيد - من المقرر توسيع نطاق الرسوم الجمركية على الشاحنات الثقيلة المستوردة التي يستهدفها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مع فرضها في موعد لاحق. وابتداء من أول نوفمبر، ستفرض رسوم إضافية بنسبة 25% على جميع الشاحنات المتوسطة والثقيلة المستوردة إلى الولايات المتحدة، بحسب ما أعلن ترامب على منصته "تروث سوشال" يوم الاثنين.

وفي أواخر سبتمبر، كان ترامب قد أعلن عن رسوم جديدة بالمستوى نفسه، لكنها كانت تقتصر على الشاحنات الثقيلة فقط وكان من المفترض أن تدخل حيز التنفيذ في أول أكتوبر. ولم يتضح بعد ما إذا كانت تلك الرسوم قد طبقت فعلاً. ويمثل إعلان الاثنين تأجيلاً وتوسيعاً للخطة السابقة في الوقت ذاته. لكن لم يعرف على الفور ما إذا كانت الرسوم الجديدة ستضاف إلى الرسوم القائمة، مثل المعدلات الخاصة بكل دولة.