العالم يرحب باتفاق غزة

رحبت كل من السعودية إسبانيا، الأردن، روسيا، الإمارات، فرنسا، الصين، تركيا، باكستان، بريطانيا، أستراليا، مجلس التعاون لدول الخليج العربي.

كما دعت الدول إلى البدء بتنفيذ المرحلة الأولى من مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الهادف لوقف الحرب على قطاع غزة. وأكدت الدول أن هذه الخطوة تمثّل تقدمًا مهمًا نحو تحقيق السلام، بعد أكثر من عامين من الحرب على غزة، وسقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين.

ودعت الدول إلى بذل الجهود الداعية إلى وقف الحرب على غزة، وتحقيق حل الدولتين، وإحلال السلام العادل والمستدام، وأن هذا الاتفاق يمثّل خطوة نحو إنهاء العنف، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية على نطاق واسع إلى سكان غزة.

كما دعت الدول للعمل من أجل تحقيق السلام العادل والشامل الذي يشكّل إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وبيان نيويورك.