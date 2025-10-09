شكرا لقرائتكم خبر تطبيق «مدكر» يستعرض أبرز التجارب التقنية لتعلم القرآن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استعرض جناح تطبيق «مدكر» في معرض الرياض الدولي للكتاب 2025 أبرز التجارب التقنية التي تجمع بين الابتكار والتعلم التفاعلي للقرآن الكريم.

ويتيح تطبيق مدكر، للمستخدمين من مختلف الأعمار والاهتمامات الوصول إلى جلسات تعليمية فردية، تشمل التلقين، التلاوة، الإقراء، والإجازة، بإشراف عدد من المعلمين والمعلمات المؤهلين، كما يتميز التطبيق بإمكانية إنشاء خطط تعليمية مخصصة، ونظام تفاعلي يعمل على مدار الساعة.

وضمن جناحه في المعرض، قدم «مدكر» إصدارا خاصا للأطفال تحت اسم «مدكر الطفولة»، وهو تطبيق تعليمي آمن ومصمم خصيصا للفئة العمرية من 3 إلى 12 سنة، ويهدف إلى تعليم الحروف العربية والقرآن الكريم بطريقة ممتعة، تجمع بين الحصص الفردية المباشرة والمناهج المرنة، مع نظام تحفيزي وتفاعلي يراعي احتياجات الطفل.

وقال ممثل تطبيق مدكر عبدالله الجمعة لوكالة الأنباء السعودية: إن مدكر استعرض تجاربه التعليمية التي تجمع بين التقنية وتعلم القرآن، مبينا أن التطبيق نشأ لرفع مستوى وجودة تعليم القرآن، لمساعدة المستفيدين على تعلمه بأسلوب تفاعلي يعتمد على الجلسات الفردية مع المعلمين والمعلمات المتاحين على مدار 24 ساعة.