عاجل.. ماذا بعد التوقيع على المرحلة الأولى من اتفاق غزة؟

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من شرم الشيخ: والآن.. ما هي الخطوة التنفيذية القادمة؟ هذا هو السؤال الذي يدور في عقول وأذهان الملايين ممن يرغبون في معرفة تفاصيل وتبعات التوقيع على المرحلة الأولى من اتفاق انهاء الحرب في غزة، والذي حدث في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء بشرم الشيخ في مصر.

فقد كشفت مصادر تفاصيل تتعلق بالمرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والذي تم التوصل إليه بين إسرائيل وحركة "حماس". وأكد مصدر في حماس أن إطلاق سراح الرهائن الاسرائيليين والمعتقلين الفلسطينيين سيتم خلال أول 72 ساعة من بدء تنفيذ الاتفاق.

وقال المصدر إن المرحلة الأولى من تنفيذ الاتفاق "تشمل إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين الأحياء وأكثر من 2000 معتقل فلسطيني".

وأكد مصدر آخر في حماس مطلع على المفاوضات لوكالة فرانس برس أن تبادل الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية "سيتم خلال أول 72 ساعة" من بدء تنفيذ الاتفاق.

وتتضمن المرحلة الأولى من الاتفاق، وفق المصدر "تبادل الأسرى الإسرائيليين الأحياء وإطلاق سراح 250 من الفلسطينيين المحكومين بالمؤبد و1700 معتقل ممن اعتقلوا بعد السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وانسحابات إسرائيلية مجدولة زمنيا". وفقاً لتقرير "سكاي نيوز".

ووفق مسؤول أميركي فإنه "سيتم إطلاق سراح الرهائن بعد 72 ساعة من موافقة مجلس الوزراء الإسرائيلي على الاتفاق. ويُتوقع أن يتم ذلك يوم الإثنين على أبعد تقدير".

وصرّح مسؤول في إدارة ترامب بأن الاتفاق سيعرض على للموافقة في اجتماع الحكومة الإسرائيلية الخميس، وبمجرد تصويتهم بنعم سيتعين على إسرائيل الانسحاب إلى الخط المتفق عليه، وهو ما يفترض أن يستغرق أقل من 24 ساعة".

التنفيذ يوم الإثنين

وأوضح المسؤول أنه "بعد ذلك، تبدأ مهلة مدتها 72 ساعة، وستحاول حماس البدء في وقت أبكر إن أمكن". وتوقع المسؤول أن تبدأ عملية الإفراج عن الرهائن و تبادل الأسرى يوم الإثنين.

وفي ذات السياق، قال متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية لرويترز، إن إسرائيل تتوقع بدء إطلاق سراح الرهائن يوم السبت. ولم يوضح المتحدث ما إذا كانت الحكومة تتوقع إطلاق سراح جميع الرهائن الثمانية والأربعين المتبقين، الأحياء والأموات، على الفور.

كذلك أعلن الوسطاء في المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس فجر الخميس أن الدولة العبرية والحركة الفلسطينية توصّلتا إلى اتفاق سيتيح وقف الحرب في قطاع غزة والإفراج عن الرهائن المحتجزين فيه وإطلاق سراح سجناء فلسطينيين ودخول مساعدات إنسانية للقطاع.

ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية" أن "الاتفاق يؤدي إلى وقف الحرب والإفراج عن المحتجزين والأسرى ودخول المساعدات. وسيتم الإعلان عن التفاصيل لاحقا".

ترامب يعلنها رسمياً

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن يوم الأربعاء أن إسرائيل وحماس وقعتا على المرحلة الأولى من اتفاق غزة الذي اقترحته الولايات المتحدة، والذي يسمح بالإفراج عن جميع الرهائن الإسرائيليين.

وذكر ترامب عبر منصة تروث سوشيال "يشرفني أن أعلن أن إسرائيل وحماس وقعتا على المرحلة الأولى من خطتنا للسلام"، مضيفا أن "هذا يعني أنه سيتم الإفراج عن جميع الرهائن قريبا جدا، وستسحب إسرائيل قواتها إلى خط متفق عليه كخطوات أولى نحو سلام قوي ودائم ومستدام".

وجاء هذا الإعلان بعد يوم من الذكرى الثانية للهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023 وأشعل فتيل الحملة الإسرائيلية المدمرة على غزة.

وتقول سلطات غزة إن أكثر من 67 ألف شخص قتلوا، وإن مساحات شاسعة من القطاع قد دُمرت منذ أن بدأت إسرائيل ردها العسكري على هجوم حماس.

ووفقا للمسؤولين الإسرائيليين، فقد قتل نحو 1200 شخص في الهجوم واقتيد 251 رهينة إلى غزة. ومن بين 48 رهينة ما زالوا محتجزين في القطاع، يُعتقد أن 20 منهم فقط على قيد الحياة.

