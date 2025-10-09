ترامب في مصر الأحد ثم يلقي كلمة في الكنيست الإسرائيلي

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من القاهرة: تسابق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الورزاء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو على دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للقدوم إلى مصر وإسرائيل للاحتفال بتوقيع اتفاق إنهاء الحرب في غزة، ومن المرجح قبوله الدعوة من الطرفين بحسب تصريحات الرئيس الأميركي.

فقد أكد ترامب لقناة 12 الإخبارية الإسرائيلية عبر الهاتف إنه من المرجح أن يزور إسرائيل في الأيام المقبلة ويلقي خطابا في الكنيست بعد الاتفاق على إطلاق سراح رهائن غزة ووقف إطلاق النار.

وبعد أن دعا نتانياهو الرئيس الأمريكي لإلقاء خطاب أمام الكنيست الإسرائيلي في مكالمة هاتفية، قال ترامب للقناة 12: "يريدون مني إلقاء خطاب في الكنيست وسأفعل ذلك بالتأكيد".

وعلى صعيد متصل قال الرئيس الأميركي أنه من المرجح أن يذهب كذلك إلى مصر الأحد لحضور التوقيع على اتفاق انهاء الحرب في غزة، وتحديداً المراحل الأولى للاتفاق التي تشمل اطلاق سراهح الرهائن الإسرائيليين، والأسرى الفلسطينيين، وكذلك اتمام الاتفاق على الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة بالتدريج.

وقال ترامب تعليقاً على اتفاق الأطراف كافة:"إنه يوم تاريخي للعالم، إنه إنجاز عظيم، لقد تضافرت جهود العالم أجمع للتوصل إلى هذا الاتفاق، بما في ذلك الأطراف التي كانت معادية لإسرائيل كما يقول.

وقال ترامب لبرنامج "هانيتي" على قناة فوكس نيوز إن الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة حماس في غزة سيتم إطلاق سراحهم على الأرجح يوم الاثنين، بعد أن أعلن في وقت سابق عن اتفاق بين إسرائيل وحماس بشأن المرحلة الأولى من خطة السلام في غزة.

وأضاف "نعتقد أن الرهائن سيعودون جميعاً يوم الاثنين... وهذا يشمل الأحياء، وكذلك جثث القتلى".