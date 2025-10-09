اخبار الخليج / اخبار الإمارات

رئيس الدولة: خالص التهاني إلى الرئيس فلاديمير بوتين بمناسبة يوم ميلاده

ابوظبي - سيف اليزيد - هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمناسبة يوم ميلاده.

وقال سموه عبر حسابه على منصة "إكس": "خالص التهاني إلى الرئيس فلاديمير بوتين بمناسبة يوم ميلاده، وصادق الأمنيات له بموفور الصحة والسعادة ومواصلة العمل من أجل تقدم روسيا وازدهار شعبها".

 

