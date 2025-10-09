سعر الفضة يبدأ باستعادة تعافيه – توقعات اليوم – 09-10-2025

صعد سعر الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي (AUDUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر ثبات مستوى الدعم الحالي 0.6565، ما أكسبه بعضاً من الزخم الإيجابي والذي تضاعف مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ليحاول بذلك تصريف هذا التشبع البيعي، ليصطدم الزوج بارتفاعه الاخير بمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار.

