«خراف السنين».. أمسية شعرية في معرض «الرياض تقرأ»

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظم معرض الرياض الدولي للكتاب 2025 ضمن برامجه الثقافية، الذي تنظمه هيئة الأدب والنشر والترجمة في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، أمسية شعرية نبطية بعنوان «خراف السنين» أحياها الشاعر نواف الشلهوب، وسط حضور جماهيري ملأ جنبات القاعة.

واستهل الشاعر الأمسية - التي أقيمت أمس - بقصائد وطنية قديمة، تلاها نص وطني جديد بعنوان «وادي حنيفة»، وعدد من القصائد المتنوعة ما بين الوطنية والعاطفية، كما تحدث عن ديوان له يضم نصوصا تمزج بين الوطن والأسرة والحكمة، مؤكدا أن التنوع في التجربة الشعرية هو ما يمنح القصيدة روحها الحقيقية.

ويستمر معرض الرياض الدولي للكتاب حتى 11 أكتوبر الحالي، جامعا بين الأدب والفكر والفن في تظاهرة ثقافية تؤكد مكانة الكتاب ومحبيه في المشهد الثقافي السعودي.