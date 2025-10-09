اخبار السعوديه

«خراف السنين».. أمسية شعرية في معرض «الرياض تقرأ»

0 نشر
0 تبليغ

«خراف السنين».. أمسية شعرية في معرض «الرياض تقرأ»

شكرا لقرائتكم خبر «خراف السنين».. أمسية شعرية في معرض «الرياض تقرأ» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

- بواسطة أيمن الوشواش - نظم معرض الرياض الدولي للكتاب 2025 ضمن برامجه الثقافية، الذي تنظمه هيئة الأدب والنشر والترجمة في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، أمسية شعرية نبطية بعنوان «خراف السنين» أحياها الشاعر نواف الشلهوب، وسط حضور جماهيري ملأ جنبات القاعة.

واستهل الشاعر الأمسية - التي أقيمت أمس - بقصائد وطنية قديمة، تلاها نص وطني جديد بعنوان «وادي حنيفة»، وعدد من القصائد المتنوعة ما بين الوطنية والعاطفية، كما تحدث عن ديوان له يضم نصوصا تمزج بين الوطن والأسرة والحكمة، مؤكدا أن التنوع في التجربة الشعرية هو ما يمنح القصيدة روحها الحقيقية.

ويستمر معرض الرياض الدولي للكتاب حتى 11 أكتوبر الحالي، جامعا بين الأدب والفكر والفن في تظاهرة ثقافية تؤكد مكانة الكتاب ومحبيه في المشهد الثقافي السعودي.

كانت هذه تفاصيل خبر «خراف السنين».. أمسية شعرية في معرض «الرياض تقرأ» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

Advertisements

قد تقرأ أيضا