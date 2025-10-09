شكرا لقرائتكم خبر «خراف السنين».. أمسية شعرية في معرض «الرياض تقرأ» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
واستهل الشاعر الأمسية - التي أقيمت أمس - بقصائد وطنية قديمة، تلاها نص وطني جديد بعنوان «وادي حنيفة»، وعدد من القصائد المتنوعة ما بين الوطنية والعاطفية، كما تحدث عن ديوان له يضم نصوصا تمزج بين الوطن والأسرة والحكمة، مؤكدا أن التنوع في التجربة الشعرية هو ما يمنح القصيدة روحها الحقيقية.
ويستمر معرض الرياض الدولي للكتاب حتى 11 أكتوبر الحالي، جامعا بين الأدب والفكر والفن في تظاهرة ثقافية تؤكد مكانة الكتاب ومحبيه في المشهد الثقافي السعودي.
