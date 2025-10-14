نيابة عن ولي العهد..وزير الخارجية يرأس الوفد السعودي المشارك في قمة شرم الشيخ للسلام

- 1/3
تحديث سريع للأسطول البحري السعودي وبناء السفن محليا
تُجري المملكة العربية السعودية تحديثًا سريعًا لأسطولها البحري، وذلك بالتزامن مع بناء سفن محلية. ونظرًا لتقادم السفن وتغير الضغوط...
سوء الطقس يضرب الأمريكتين: فيضانات المكسيك وعواصف ألاسكا والساحل الشرقي
تشهد الأمريكتان سلسلة من الكوارث المناخية المتتالية، إذ تتصاعد حصيلة الضحايا في المكسيك جراء أمطار غزيرة تسببت في انهيارات أرضية...
أموال مهدورة على اتفاقية لا تنفذ : مشروع AUKUS يرهق أستراليا
من غير المتوقع أن تتسلم أستراليا أي غواصات تعمل بالطاقة النووية من الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة قبل عام 2040، وهو موعد يرى...
ترمب: ولي العهد السعودي يقوم بعمل رائع.. وثيقة توقف حرب غزة وتعيد الإعمار
شهدت قمة شرم الشيخ للسلام توقيع قادة الولايات المتحدة ومصر وقطر وتركيا، وثيقة بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة،تمهيداً لانطلاق...
السعودية تتسلم رسميا راية إكسبو من اليابان
أعلن إكسبو 2030 الرياض عن استلام راية المكتب الدولي للمعارض بشكل رسمي خلال الحفل الختامي لمعرض إكسبو 2025 أوساكا، الذي اختتم أعماله في...
ترمب من قمة شرم الشيخ يشيد بإنجازات ولي العهد السعودي
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الاثنين، إنه أجرى اتصالاً هاتفياً مع ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، مشيداً...
السيسي: اتفاق غزة يفتح عهدا جديدا من الاستقرار في الشرق الأوسط
قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الاثنين، إن قمة شرم الشيخ للسلام تمثل لحظة تاريخية فارقة، شهد فيها العالم التوصل إلى اتفاق...
