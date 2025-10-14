نيابة عن ولي العهد..وزير الخارجية يرأس الوفد السعودي المشارك في قمة شرم الشيخ للسلام

تحديث سريع للأسطول البحري السعودي وبناء السفن محليا تُجري المملكة العربية السعودية تحديثًا سريعًا لأسطولها البحري، وذلك بالتزامن مع بناء سفن محلية. ونظرًا لتقادم السفن وتغير الضغوط... أبها: محمد الفهيد أبها: محمد الفهيد 21 ربيع الثاني 1447 هـ 21 ربيع الثاني 1447 هـ سوء الطقس يضرب الأمريكتين: فيضانات المكسيك وعواصف ألاسكا والساحل الشرقي تشهد الأمريكتان سلسلة من الكوارث المناخية المتتالية، إذ تتصاعد حصيلة الضحايا في المكسيك جراء أمطار غزيرة تسببت في انهيارات أرضية... أبها: أبها: دوت الخليج 21 ربيع الثاني 1447 هـ 21 ربيع الثاني 1447 هـ أموال مهدورة على اتفاقية لا تنفذ : مشروع AUKUS يرهق أستراليا من غير المتوقع أن تتسلم أستراليا أي غواصات تعمل بالطاقة النووية من الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة قبل عام 2040، وهو موعد يرى... أبها: دوت الخليج أبها: دوت الخليج 21 ربيع الثاني 1447 هـ 21 ربيع الثاني 1447 هـ ترمب: ولي العهد السعودي يقوم بعمل رائع.. وثيقة توقف حرب غزة وتعيد الإعمار شهدت قمة شرم الشيخ للسلام توقيع قادة الولايات المتحدة ومصر وقطر وتركيا، وثيقة بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة،تمهيداً لانطلاق... شرم الشيخ: دوت الخليج، الوكالات شرم الشيخ: دوت الخليج، الوكالات 21 ربيع الثاني 1447 هـ 21 ربيع الثاني 1447 هـ السعودية تتسلم رسميا راية إكسبو من اليابان أعلن إكسبو 2030 الرياض عن استلام راية المكتب الدولي للمعارض بشكل رسمي خلال الحفل الختامي لمعرض إكسبو 2025 أوساكا، الذي اختتم أعماله في... طوكيو: دوت الخليج طوكيو: دوت الخليج 21 ربيع الثاني 1447 هـ 21 ربيع الثاني 1447 هـ ترمب من قمة شرم الشيخ يشيد بإنجازات ولي العهد السعودي قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الاثنين، إنه أجرى اتصالاً هاتفياً مع ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، مشيداً... أبها: دوت الخليج أبها: دوت الخليج 21 ربيع الثاني 1447 هـ 21 ربيع الثاني 1447 هـ السيسي: اتفاق غزة يفتح عهدا جديدا من الاستقرار في الشرق الأوسط قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الاثنين، إن قمة شرم الشيخ للسلام تمثل لحظة تاريخية فارقة، شهد فيها العالم التوصل إلى اتفاق... أبها: دوت الخليج أبها: دوت الخليج 21 ربيع الثاني 1447 هـ 21 ربيع الثاني 1447 هـ

