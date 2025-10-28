الرئيس اللبناني: الحوار أساسي لإزالة رواسب الحرب الطائفية

ابوظبي - سيف اليزيد - بيروت (وكالات)

أكد الرئيس اللبناني العماد جوزف عون، أهمية لغة الحوار في الحفاظ على الوطن، معتبراً أن الحوار أساسي لإزالة رواسب الحرب الطائفية، والانقسام الحاد بين اللبنانيين على المستوى الشعبي غير موجود، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية.

وشدد الرئيس عون، خلال استقباله، أمس، وفد المجمع الثقافي الجعفري لحوار الأديان، على أهمية لغة الحوار في الحفاظ على الوطن، لافتا إلى أنه لا وجود لأي انقسام بين اللبنانيين إلا على مستوى الطبقة السياسية.

وقال إننا لا نرى وجوداً لهذا الانقسام الحاد على المستوى الشعبي بل على العكس، وخير دليل على ذلك الاتصالات التي وردتنا من مختلف الأطراف التي ترغب بالمساعدة في التحضير لزيارة البابا الذي سيزور لبنان أواخر الشهر المقبل.

وأضاف رئيس الجمهورية «هذا لا يعني أننا لسنا في حاجة إلى حوار، فهو أساسي لإزالة رواسب الحرب الطائفية والمذهبية التي دمرت لبنان».