7 قتلى و6 إصابات في غزة خلال 24 ساعة

ابوظبي - سيف اليزيد - غزة (الاتحاد)

أعلنت السلطات الصحية في غزة، أمس، أن مستشفيات القطاع استقبلت 7 قتلى و6 إصابات خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت السلطات الصحية في بيان بأنه «في الساعات الـ 24 الماضية وصل ثلاث ضحايا إلى مستشفيات القطاع، إضافة إلى ثلاثة آخرين تم انتشالهم من المناطق المدمرة، في حين قتل شخص سابع متأثراً بجراح أصيب بها سابقاً».

وأشارت إلى أن «ذلك يأتي إلى جانب 6 إصابات جديدة استقبلتها المستشفيات خلال المدة نفسها». وأوضحت أنه لا يزال هناك عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرق، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم.

وذكرت أنه منذ إيقاف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي، بلغ عدد الضحايا والمصابين 236 فلسطينياً، فيما تمكنت الفرق الإغاثية من انتشال رفات 502 قتيل فلسطيني من عدد من المناطق.

وأوضحت أنه تصل بذلك حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 68865 قتيلاً و170670 مصاباً.