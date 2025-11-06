فرنسا تحقق في قضايا دعارة واغتصاب ترتبط بمحمد الفايد

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من باريس: بدأت الشرطة الفرنسية تحقيقا في عمليات الاتجار بالجنس المرتبطة برجل الأعمال المصري الراحل محمد الفايد الذي توفي قبل عامين.

سيركز تحقيق الشرطة، الذي أمر به مكتب المدعي العام في باريس، على "أفعال اتجار بالبشر خطيرة محتملة... مع العديد من الضحايا"، وفقًا لمراسلات اطلعت عليها "بي بي سي"، كما يجري التحقيق في دعارة وحالة اغتصاب.

ومن المرجح أن يكون فندق ريتز المملوك للفايد في باريس هدفا للتحقيق، وسط مزاعم من جانب الضحايا بأن الموظفين كانوا على علم بإساءة معاملة النساء أو سهلوا ذلك.

وفي بيان، قال فندق ريتز إنه "يشعر بقلق عميق" إزاء مزاعم الإساءة وإنه سيتعاون "بشكل كامل" مع السلطات.

ويشكل التحقيق في قضية الاتجار بالبشر تطوراً جديداً في سلسلة المعارك القانونية المرتبطة بجرائم الفايد العنيفة وبالبحث ـ قبل وفاته وبعدها ـ عن نوع من العدالة لضحاياه العديدين.

أميركية كشفت الفضائح

ولعبت امرأة أميركية تدعى بيلهام سبونج (40 عاماً) دوراً رئيسياً في إثارة هذا

التحقيق في فرنسا، حيث يُزعم أن الفايد نقل موظفات شابات من فندق ريتز إلى منزله الخاص في باريس وإلى عدد من اليخوت والمنازل العائلية على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

وكانت السيدة سبونج تعيش في باريس في عام 2008 عندما تقدمت بطلب للحصول على وظيفة كمساعدة شخصية لعائلة الفايد في موناكو، وقد تم إحضارها إلى لندن عدة مرات، وخضعت لفحص طبي نسائي دقيق، ثم - كما تزعم - تعرضت للاعتداء الجنسي من قبل الفايد في مكتبه في بارك لين.

وقالت السيدة سبونج "لقد أخبرني أن الوظيفة تتضمن النوم معه"، مضيفة أنها رفضت العرض على الفور.

وقالت في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) في باريس: "لم أدرك أنني كنت ضحية للاتجار بالجنس حتى العام الماضي عندما رأيت حجم ونطاق الإساءة وأدركت أنها نمط ونظام".

وكانت بيلهام سبونج تبلغ من العمر 23 عامًا عندما تقدمت لأول مرة بطلب للعمل لدى عائلة الفايد.

وقبل بضعة أشهر، جاءت السيدة سبونج، التي تعيش الآن في الولايات المتحدة، إلى باريس للإبلاغ عن تجاربها إلى الشرطة الفرنسية، على أمل أن يقنع ذلك نساء أخريات بالتقدم بأدلة على تعرضهن للإساءة.

قالت محاميتها، آن كلير لو جون، لبي بي سي: "إن قرار النيابة العامة بفتح تحقيق يُعد خطوة كبيرة. لدى السيدة سبونج قضية قوية للغاية لأنها احتفظت بالعديد من الأدلة. ستكون قوية للغاية".

وقالت السيدة سبونج إنه "من السهل للغاية رفض تصرفات رجل شرير ميت". ولا يمكننا كمجتمع أن نتعلم شيئًا من ذلك. فكيف نمنع تكرار ذلك؟

"حسنًا، أولًا، يجب أن نسمي هذا الشيء... من المهم جدًا أن نسميه باسمه الحقيقي، الاتجار، حتى نتمكن من منعه"، قالت.

ويخضع الفايد للتحقيق في المملكة المتحدة أيضًا، حيث أبلغ عنه أكثر من 140 امرأة لشرطة العاصمة.

الفايد المفترس.. وثائقي أثار ضجة

وتم تسليط الضوء لأول مرة على مدى السلوك المفترس للفايد من خلال فيلم وثائقي وبودكاست لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، تم بثه في سبتمبر (أيلول) 2024.

وقد استمعت هيئة مكافحة الفساد في هارودز إلى شهادات أكثر من 20 موظفة سابقة في هارودز زعمن أن الفايد اعتدى عليهن جنسيًا أو اغتصبهن. ومنذ ذلك الحين، تقدمت عشرات النساء بشهادات مماثلة.

بعد البث، كشفت شرطة العاصمة عن تلقيها اتصالات من 21 امرأة قبل وفاة الفايد، اتهمنه بارتكاب جرائم جنسية، بما في ذلك الاغتصاب والاعتداء الجنسي والاتجار بالبشر. ورغم ذلك، لم تُوجه إليه أي تهمة.

وتقول السيدة سبونج نفسها إنها تحدثت إلى الشرطة البريطانية بشأن الفايد في عام 2017 ولكن قيل لها إنه كان مريضًا للغاية بحيث لا يمكن استجوابه.

الشرطة تعتذر للضحايا

وفي وقت سابق من هذا العام، كتبت شرطة العاصمة اعتذارا إلى الضحايا المزعومين، قائلة إنها "تشعر بالأسف حقا" بسبب الضيق الذي عانوا منه لأن الفايد لن يواجه العدالة أبدا.

وتقوم الشرطة حاليا بالتحقيق في طريقة تعاملها مع الاتهامات التاريخية ضد الفايد وتبحث ما إذا كان يمكن أن يواجه آخرون اتهامات لتمكين سلوكه.

وخصصت شركة هارودز أكثر من 60 مليون جنيه إسترليني في خطتها لتعويض الضحايا المزعومين لانتهاكات الفايد.

وفي بيان أعلن عن هذه الخطة، قالت هارودز: "في حين أننا لا نستطيع التراجع عن الماضي، فقد قررنا القيام بالشيء الصحيح كمنظمة، مدفوعين بالقيم التي نتمسك بها اليوم، مع ضمان عدم تكرار مثل هذا السلوك في المستقبل".

