بغداد وواشنطن: الالتزام بإرساء مرحلة جديدة من التعاون الأمني

ابوظبي - سيف اليزيد - هدى جاسم (بغداد)

أعلن مسؤولون عراقيون وأميركيون، التزام البلدين بإرساء أُسس مرحلة جديدة من التعاون الأمني، في مسعى لتعزيز الأمن في العراق وتحقيق مكاسب ملموسة للطرفين.

وقال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، صباح النعمان، إن المسؤولين رفيعي المستوى عقدوا في بغداد مشاورات فنية على ضوء اتفاقية الإطار الاستراتيجي لعام 2008 لبحث مستقبل العلاقة الأمنية الثنائية بين العراق والولايات المتحدة.

وأوضح النعمان في بيان أمس، أن الجانبين أكدا التزامهما المستمر بإرساء أسس المرحلة الجديدة من التعاون الأمني، التي من شأنها الاستمرار في تمكين العراق الاتحادي من توفير أمنه وتحقيق فوائد ملموسة لكل من الأميركيين والعراقيين.

وأوضح أن المسؤولين سيواصلون مشاوراتهم في الأشهر المقبلة بهدف تعزيز هذا التعاون، بالإضافة إلى مكافحة الإرهاب على المدى الطويل، بما يدعم ويعزّز قدرات وجاهزية قوات الأمن الاتحادية العراقية، ويعزّز المصالح المشتركة المتمثلة بصون سيادة العراق ودحر الإرهاب، وتعزيز الاستقرار الإقليمي وتقوية الروابط الاقتصادية بين البلدين.

يذكر أن الولايات المتحدة قلّصت قواتها في العراق مؤخراً استناداً إلى اتفاق مسبق أقرته «اللجنة العسكرية العليا العراقية - الأميركية» في سبتمبر من العام الماضي، كما قامت بسحب جزء من تلك القوات من قواعد عسكرية في بغداد والأنبار إلى إقليم كردستان العراق.