ترمب يستقبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في البيت الأبيض

وصل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان إلى البيت الأبيض، الثلاثاء، حيث كان في استقباله الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وأقيمت له مراسم استقبال رسمية. ومن المتوقع أن يبحث الجانبان ملفات عدة من بينها الطاقة والتكنولوجيا والاستثمار والدفاع، ومنها الحصول على مقاتلات F-35 التي تصنعها شركة "لوكهيد مارتن" الأمريكية.



