الإضراب العام في بلجيكا يشل حركة النقل البحري

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت وكالات ملاحية بلجيكية أن الإضراب الذي تشهده بلجيكا لمدة ثلاثة أيام تسبب في تكدّس كبير للسفن قبالة سواحلها.

فقد توقّف منذ صباح اليوم الثلاثاء، دخول وخروج السفن من ميناء أنتويربن ثاني أكبر الموانئ الأوروبية والموانئ البلجيكية الأخرى بسبب توقف خدمات قيادة وتوجيه السفن والبواخر.

وحسب وكالة الخدمات البحرية والساحلية «MDK» فإن هناك نحو 63 سفينة عالقة لعدم قدرتها على دخول أو مغادرة الموانئ الرئيسية.

وقد انضمت نقابات عمال الموانئ إلى الاحتجاج ضد إصلاحات الحكومة الاتحادية، بما في ذلك تغييرات في نظام التقاعد.

وحذر مسؤولون في الموانئ من أن هذه الاضطرابات قد لا تنتهي بسرعة، وأن التراكم قد يستمر لأيام.

ويشل الاضراب العام في بلجيكا حاليا مختلف القطاعات بما فيها قطاع الخدمة العامة ويستمر حتى يوم غد الأربعاء.