روسيا تؤكد زيارة ويتكوف إلى موسكو

ابوظبي - سيف اليزيد - قال يوري أوشاكوف، مستشار الرئيس الروسي، في مقطع فيديو نشره مراسل الكرملين بافيل زاروبين، إن المبعوث الأميركي الخاص ستيفن ويتكوف، سيتوجه إلى روسيا الأسبوع المقبل، برفقة عدد من مسؤولي الإدارة الأميركية. وقال أوشاكوف إنه تم التوصل" لاتفاق مبدئي " بشأن ويتكوف والمسؤولين الأميركيين المعنيين بـ " الشؤون الأوكرانية" من أجل السفر إلى العاصمة الروسية، وفقا لما جاء في مقتطفات من  مقطع الفيديو الذي نشره زاروبين على تطبيق تليجرام اليوم الأربعاء.
 وكانت الولايات المتحدة قد عرضت الأسبوع الماضي خطة مؤلفة من 28 نقطة لإنهاء الحرب في أوكرانيا. وقد أعاد المسؤولون التفاوض بشأن الخطة مع المسؤولين الأميركيين في جنيف. وقالت كييف وواشنطن إنهما توصلتا لموقف مشترك يتعين أن ترد عليه موسكو الآن.

