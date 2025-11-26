اخبار العالم

البرتغال تدعو إلى إنهاء العنف في غينيا بيساو واستئناف إحصاء الأصوات

البرتغال تدعو إلى إنهاء العنف في غينيا بيساو واستئناف إحصاء الأصوات

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 26 نوفمبر 2025 10:44 مساءً - منذ ساعتين
علم البرتغال

دعت البرتغال، اليوم الأربعاء، إلى إنهاء العنف في غينيا بيساو واستئناف العملية الانتخابية بعد أن قالت مجموعة من ضباط الجيش إنهم استولوا على السلطة، قبل يوم واحد من الإعلان المقرر لنتائج الانتخابات الرئاسية التي شهدت تنافسا محتدما.

وقالت وزارة الخارجية في بيان “تدعو الحكومة البرتغالية جميع الأطراف المعنية إلى الامتناع عن أي عمل من أعمال العنف المؤسسي أو المدني واستئناف العمل المنتظم للمؤسسات، حتى يمكن الانتهاء من عملية إحصاء الأصوات وإعلان نتائج الانتخابات”.

وشهدت غينيا بيساو ما لا يقل عن تسعة انقلابات ومحاولات انقلاب بين عامي 1974، عندما نالت استقلالها عن البرتغال، وعام 2020، حين تولى إمبالو منصبه.

