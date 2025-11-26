ترامب‭:‬ إصابة عنصرين من الحرس الوطني وشخص أطلق الرصاص عليهما بجروح خطيرة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 26 نوفمبر 2025 11:56 مساءً - منذ ساعة واحدة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إن عنصري الحرس الوطني اللذين تعرضا لإطلاق نار قرب البيت الأبيض “أُصيبا بجروح خطيرة”، وإن مطلق النار أُصيب أيضا بجروح بالغة.

وكتب ترامب في منشور على موقع (تروث سوشيال) “الحيوان الذي أطلق النار على اثنين من أفراد الحرس الوطني، وكلاهما مصاب بجروح خطيرة، ويرقدان الآن في مستشفيين منفصلين، أُصيب أيضا بجروح بالغة، لكنه سيدفع ثمنا باهظا”.

من جهتها، قالت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية كريستي نويم في منشور على إكس إن عنصرين من الحرس الوطني تعرضا لإطلاق نار في واشنطن اليوم الأربعاء، في حين أعلن البيت الأبيض أنه في حالة إغلاق بينما الرئيس دونالد ترامب في فلوريدا.

وأفادت شرطة واشنطن، في بيان منفصل، بوقوع إطلاق نار قرب البيت الأبيض اليوم، مؤكدة أن أحد المشتبه بهم جرى اعتقاله وأن المنطقة مؤمنة.

وقالت كارولاين ليفيت المتحدثة باسم البيت الأبيض “أُبلغ الرئيس بالواقعة”.

وكان الرئيس دونالد ترامب في منتجعه في بالم بيتش قبيل عطلة عيد الشكر، في حين يوجد نائب الرئيس جي.دي فانس في ولاية كنتاكي.

ولم يرد جهاز الخدمة السرية بعد على طلب التعليق.