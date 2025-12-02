بوتين: روسيا لا تريد حرباً مع أوروبا.. لكننا "مستعدون"

ابوظبي - سيف اليزيد - أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن روسيا "مستعدة" لخوض حرب مع أوروبا إذا أرادت الأخيرة ذلك.

وقال بوتين، خلال منتدى اقتصادي وقبيل محادثات مرتقبة مع المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف وصهر ترامب، جاريد كوشنر: "لا نخطط للدخول في حرب مع أوروبا، لكن إذا أرادت أوروبا ذلك وبدأت، فنحن مستعدون حالياً".

واتهم الرئيس الروسي القوى الأوروبية بالسعي إلى عرقلة خطط نظيره الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الأزمة في أوكرانيا، من خلال طرح مقترحات تدرك هذه القوى أنها "غير مقبولة على الإطلاق" بالنسبة لموسكو.

وأضاف: "الأوروبيون منزعجون من استبعادهم من المفاوضات، لكنهم.. استبعدوا أنفسهم، كان ذلك بمبادرتهم".

من ناحية أخرى، أعلن بوتين أن روسيا "ستوسع نطاق ضرباتها ضد السفن التي تدخل الموانئ الأوكرانية"، وذلك عقب هجوم نفذته كييف على ناقلتي نفط تابعتين لموسكو في البحر الأسود.