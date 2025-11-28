مقتل 10 سوريين وجرح 6 جنود إسرائيليين في مداهمة بريف دمشق

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 28 نوفمبر 2025 09:49 صباحاً - منذ 36 دقيقة

قتل 9 أشخاص نتيجة قصف نفذته القوات الإسرائيلية على بلدة بيت جن في محافظة ريف دمشق السورية، حسبما ذكرت قناة “سوريا تي في”.

ووفقاً للقناة، مازال بعض السكان تحت أنقاض المباني التي دمرت جراء القصف.

وبحسب إعلام سوري رسمي، ارتفعت حصيلة قتلى الهجوم الإسرائيلي على “بيت جن” إلى 10.

هذا وقد أفاد الجيش الإسرائيلي أن قوات لواء الاحتياط 55 تحت قيادة الفرقة 210 نفّذت الليلة الماضية عملية في قرية بيت جن جنوب سوريا لاعتقال مطلوبين يشتبه بتورطهم في مخططات ضد إسرائيل.

وبحسب معلومات استخباراتية، تعرضت القوات خلال العملية لإطلاق نار، وردّت بإطلاق النار مدعومة بإسناد جوي، ما أسفر عن إصابة ضابطين ومقاتل احتياط بجروح خطيرة وآخر بجروح متوسطة، إضافة إلى إصابات طفيفة لاثنين آخرين.