انطلاق أعمال جمعية الأمم المتحدة للبيئة

ابوظبي - سيف اليزيد - بدأت جمعية الأمم المتحدة للبيئة دورتها السابعة في العاصمة الكينية نيروبي، اليوم الاثنين، بجلسة عامة حضرها ممثلون عن 193 دولة عضوًا في المنظمة الدولية.

تُعقد جمعية الأمم المتحدة للبيئة كل عامين في العاصمة الكينية، حيث مقر برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP).

من بين المواضيع المطروحة للنقاش مكافحة الجرائم البيئية، بما في ذلك قطع الأشجار غير القانوني في الغابات المطيرة، والذي يُقدر أنه يُسبب أضرارًا تُقدر بأكثر من مليار دولار أميركي سنويًا.

من القضايا الأخرى الحاجة إلى استغلال سليم بيئيًا وعادل اجتماعيًا للمعادن الرئيسية اللازمة للتحول في مجال الطاقة ولإنتاج أشباه الموصلات.

كما ستُناقش الجمعية احتياجات الطاقة والموارد اللازمة لقوة الحوسبة للذكاء الاصطناعي.

ويختتم المؤتمر يوم الجمعة.