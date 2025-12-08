شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يمكن للحقول النفطية الرقمية توفير 320 مليار دولار؟ والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة آي بي إم يوم الاثنين استحواذها على منصة بثّ البيانات Confluent في صفقة تُقدَّر قيمتها بـ 11 مليار دولار.

وارتفعت أسهم كونفلونت بنسبة 29%، فيما صعد سهم آي بي إم بنحو 1%.

وقال الرئيس التنفيذي لـ آي بي إم ، أرفيند كريشنا، في مقابلة مع برنامج “Squawk on the Street” على قناة CNBC: "البيانات، وخاصة البيانات الفورية، تُعد شديدة الأهمية لكيفية عمل المؤسسات. لا يمكن لأي شركة أن تعمل ببيانات عمرها شهر أو حتى أسبوع. وكونفلونت تمتلك التكنولوجيا الأكثر قدرة على الاستفادة من القيمة الفورية للبيانات."

وأشار كريشنا إلى أن كونفلونت ستصبح جزءًا من وحدة البرمجيات لدى آي بي إم.

وبحسب بيان الشركة، ستدفع آي بي إم مبلغ 31 دولارًا للسهم نقدًا مقابل جميع الأسهم العادية المصدرة والمتداولة لشركة كونفلونت. ومن المتوقع إتمام الصفقة بحلول منتصف عام 2026. وكان سهم كونفلونت قد أغلق يوم الجمعة عند 23.14 دولار.

وأضاف كريشنا في البيان: "مع استحواذنا على كونفلونت، ستوفر آي بي إم منصة بيانات ذكية مُصمّمة خصيصًا لتقنيات الذكاء الاصطناعي، موجهة لقطاع تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات."

وقالت آي بي إم إن الصفقة ستعزز عروضها في مجال الذكاء الاصطناعي، إذ تتوقع أن يتضاعف حجم البيانات العالمي أكثر من الضعف بحلول عام 2028، مع تسارع التحول نحو وكلاء الذكاء الاصطناعي في عام 2026.

وقال كريشنا في تصريحاته لـ CNBC: "أعتقد أن القدرة على توفير طبقة واحدة وطائرة تحكم واحدة يمكن من خلالها إدارة البيانات وتزويد وكلاء الذكاء الاصطناعي بها مع ضمان الأمن والضوابط الصحيحة، ستكون عاملًا محفزًا لفتح الكثير من الإمكانات."

ويدبوش: خطوة قوية نحو “ثورة الذكاء الاصطناعي”

ووصفت شركة Wedbush للاستشارات المالية الصفقة بأنها “خطوة قوية” من آي بي إم ، لأنها تضيف قدرات أكبر في معالجة البيانات ضمن منظومتها للحوسبة السحابية الهجينة، وتمثل ملاءمة طبيعية للمساعدة في القضاء على “جزر البيانات” اللازمة لتشغيل الذكاء الاصطناعي.

وقال محللو Wedbush في مذكرة: "نصفق بقوة لهذه الصفقة، مع مواصلة أرفيند قيادة آي بي إم نحو ثورة الذكاء الاصطناعي، مع احتمالية وجود المزيد من صفقات الاستحواذ مستقبلًا."

وأبقت Wedbush على تصنيفها لسهم آي بي إم عند “شراء بوزن زائد” مع سعر مستهدف 325 دولارًا. وكان سهم آي بي إم قد أغلق يوم الجمعة عند 307.94 دولار.

استراتيجية توسع عبر الاستحواذات

يتماشى الاستحواذ على كونفلونت مع صفقة العام الماضي التي استحوذت فيها آي بي إم على صانع برمجيات الحوسبة السحابية HashiCorp مقابل 6.4 مليار دولار، إضافة إلى استحواذها عام 2023 على شركة Apptio في صفقة بقيمة 4.6 مليار دولار — وكلتاهما تمت نقدًا بالكامل.

وتخدم كونفلونت أكثر من 6,500 عميل في قطاعات كبرى، وتعمل مع شركات من بينها:

Anthropic وAWS التابعة لأمازون وGoogle Cloud Platform ومايكروسوفت وسنوفليك وغيرها.