وزير الخارجية ونظيره الأمريكي يبحثان هاتفيا المستجدات الإقليمية والدولية

أجرى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، اتصالًا هاتفيًا اليوم، بوزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية ماركو روبيو. وجرى خلال الاتصال بحث المستجدات الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.



