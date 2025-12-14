عاجل.. آخر تطورات مذبحة اليهود في أستراليا

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من سيدني: في رصد لآخر التطورات المتعلقة بمذبحة اليهود في أستراليا، والتي أسفرت حتى الآن عن مقتل 12 شخصاً، وإصابة أكثر من 20، فقد عثرت الشرطة الأسترالية على عبوة ناسفة بدائية الصنع في محيط موقع إطلاق النار على شاطئ بوندي في سيدني، حيث كان يتجمع أكثر من 2000 شخص من اليهود للاحتفال بعيد "حانوكا".

فيما أفاد شهود بأن المهاجمين وضعوا علما أسود يحمل رمزا على الزجاج الأمامي لسيارتهم قبل تنفيذ الهجوم، الذي أسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا بين قتيل وجريح.

وبحسب شهود عيان، توقفت مركبة على شارع كامبل باريد قرب بوندي بافيليون، قبل أن يترجل منها رجلان ويفتحا النار قرابة الساعة 6:40 مساءً، وسط منطقة مكتظة بالسياح. وأفاد بعض الشهود بسماع أكثر من 30 طلقة.

وأظهرت مقاطع فيديو وصور التقطها مصور لصحيفة ديلي ميل أحد المسلحين وهو يطلق النار من جسر مرتفع مستخدمًا سلاحا طويلا.

ونُقل نحو 25 مصابا، بينهم شرطيان، إلى مستشفيات عدة في سيدني، فيما دعت شرطة ولاية نيو ساوث ويلز السكان إلى تجنب المنطقة مع فرض طوق أمني واسع.

كشف هوية أول مشتبه به

وكشف مسؤول أمني رفيع المستوى لهيئة الإذاعة الأسترالية هوية أحد المشتبه بهما في تنفيذ إطلاق النار. وقال المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن أحد المسلحين يدعى "نافيد أكرم" ويبلغ من العمر 24 عاما، ويتحدر من بونيريغ، وهي ضاحية من ضواحي سيدني، في نيو ساوث ويلز، ويبدو من ملامحه الشكلية والإسم أنه ينحدر من أصول آسيوية إسلامية.

وأضاف المسؤول أن منزل أكرم في بونيريغ يخضع حاليا لمداهمة من قبل الشرطة.

هذا وأفادت هيئة الإذاعة الأسترالية بأن شخصين نفذا إطلاق النار، أحدهما قتل على الفور والآخر أصيب وجرى نقله إلى المستشفى في حالة خطيرة.

وتقول الشرطة إن إطلاق النار عند شاطئ بوندي أودى بعشرة أشخاص على الأقل، مضيفة أن عدد الضحايا مرشح للارتفاع.

ووصف رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي الواقعة بأنها "صادمة ومروعة". وأضاف أن "المستجيبين لحالات الطوارئ يعملون في الموقع ويحاولون إنقاذ أرواح".

ويعد شاطئ بوندي أحد أشهر الشواطئ في العالم وعادة يزدحم بالسائحين والزوار.

الشرطة تكشف التفاصيل

قالت الشرطة الأسترالية إن إطلاق النار في سيدني عمل إرهابي، وهو تصنيف يحمل أعلى درجات الأهمية، لأنه يترتب عليه التحركات القانونية والعقابية، وكذلك ما يسبقها من بحث وتحريات عن الجناة ودوافعهم، والجهات التي تقف خلفهم وغيرها من التفاصيل.

وقال مفوض شرطة نيو ساوث ويلز، مال لانيون، الأحد، إن حادث إطلاق النار، الذي استهدف تجمعا يهوديا في شاطئ شهير قرب سيدني بأستراليا، يعد "هجوما إرهابيا".

وذكر مال لانيون، خلال مؤتمر صحفي: "نحو 12 شخصا قتلوا ونقل المصابون (نحو 29 شخصا) إلى مستشفيات سيدني، بينهم شرطيان".

وأوضح أن "الإصابات تعد خطيرة.. نحن ندعي ونصلي لعائلات الضحايا.. مع الإشارة إلى أن أكثر من ألف شخص كانوا في الفعالية التي وقع فيها إطلاق النار".

وأكد لانيون أن "إطلاق النار في سيدني عمل إرهابي.. لدينا بعض المعلومات عن خلفيات مطلقي النار، وبذلك يمكن اعتبار الهجوم إرهابيا".

وأشار إلى أنه "تم القضاء على واحد من منفذي إطلاق النار، والآخر مصاب وهو قيد الاحتجاز في المستشفى".

وشدد مفوض شرطة نيو ساوث ويلز على أن "التحقيق ما يزال في بدايته.. ولا نملك حاليا الكثير من المعطيات بخصوص مطلقي النار".

من جهته، قال رئيس وزراء ولاية نيو ساوث ويلز، كريس مينز: "التحقيقات لا تزال جارية في حادث إطلاق النار.. نحن نحقق في الهجوم على أنه إرهابي".

وأضاف: "الهجوم مصمم لاستهداف الجالية اليهودية في سيدني في اليوم الأول من عيد الأنوار (حانوكا)".