المسجل التجارى يوقف أي معاملات في بورتسودان

أوقف المسجل التجاري العام استلام اي معاملات جديدة من مدينة بورتسودان اعتبارًا من اليوم الأحد، وذلك تمهيدًا لاستئناف العمل رسميًا بالعاصمة القومية الخرطوم ابتداءً من الأحد المقبل العشرين من ديسمبر الجاري.

ويأتي هذا القرار في إطار تنفيذ توجيهات مجلس الوزراء المتعلقة بانتقال الوزارات والهيئات الحكومية إلى الخرطوم، ضمن خطة إعادة تفعيل مؤسسات الدولة من العاصمة القومية، ولتوحيد الإجراءات الإدارية والتجارية.

