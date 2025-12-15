مكافحة المخدرات ولاية سنار تضبط متهمين اثنين وبحوزتهما (145) قندول حشيش (بنقو ) بقرية الجزائر شرقي مدينة سنجة

تمكن فريق ميداني مختص من إدارة مكافحة المخدرات ولاية سنار من ضبط متهمين اثنين وبحوزتهما عدد (145) قندول حشيش بقرية الجزائر شرقي مدينة سنجة وتعود خلفية الضبطية بحسب متابعات المكتب الصحفي للشرطة عن توفر معلومات من فريق الميدان بالادارة تفيد بأن المتهم الأول (ع أ ،ع) والمتهم الثاني (أ، أ ، أ ) ينشطان في عملية الاتجار وتهريب المخدرات داخل منزلهم بقرية الجزائر علي ضوء ذلك تم تكوين فريق ميداني بقيادة ضابط شرطة للايقاع بالمتهمين وإنهاء انشتطهم الاجرامية ومن خلال تنفيذ عملية مداهمة نوعية بمهنية واحترافية عالية للمنزل مثار المعلومة و بعد ستخراج اذن تفتيش صادر من النيابة العامة واسفرت جهود العملية الامنية عن ضبط المتهمين الاثنين بحوزتهم عدد ( 145) قندول حشيش ( بنقو ) واتخاذ اجراءات قانونية في مواجهتهما تحت المادة المادة ( 15 / أ) بقسم شرطة محلية سنجة تمهيدا لتقديمهم للمحاكمة .

المكتب الصحفي للشرطة