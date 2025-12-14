زيلينسكي يبحث خطة السلام مع مفاوضين أميركيين

ابوظبي - سيف اليزيد - بحث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد في ألمانيا، خطة السلام الأميركية الهادفة إلى إنهاء الأزمة الأوكرانية مع مفاوضين من الولايات المتحدة.

وبدأ زيلينسكي اجتماعات مع المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر في إطار الجهود المبذولة لإنهاء النزاع المستمر منذ نحو أربع سنوات.

والتقى زيلينسكي المبعوثين الأميركيين في محادثات استضافها المستشار الألماني فريدريش ميرتس.

وقال مصدر إن ميرتس أدلى بتعليقات مقتضبة قبل أن يترك الجانبين للتفاوض.

ومن المقرر أن يصل قادة أوروبيون آخرون إلى ألمانيا لإجراء محادثات غدا الاثنين.

وقال زيلينسكي، قبيل محادثات اليوم، إن القبول بالضمانات الأمنية التي قدمتها الولايات المتحدة والشركاء الأوروبيون وغيرهم من الشركاء، باعتبارها بديلا عن عضوية أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، هو بمثابة حل وسط من جانب أوكرانيا.

وردا على أسئلة صحفيين عبر واتساب، قال زيلينسكي "الضمانات الأمنية الثنائية بين أوكرانيا والولايات المتحدة، والضمانات الشبيهة بالمادة الخامسة (من معاهدة حلف شمال الأطلسي) المقدمة لنا من جانب الولايات المتحدة، والضمانات الأمنية من الزملاء الأوروبيين، وكذلك دول أخرى مثل كندا واليابان، هي فرصة" لمنع أزمة أخرى.

وتابع "هذا بالفعل حل وسط من جانبنا"، مشيرا إلى أن الضمانات الأمنية يجب أن تكون ملزمة قانونيا.

وطالب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرارا بأن تتخلى أوكرانيا رسميا عن طموحاتها في الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، وأن تسحب قواتها من نحو 10 بالمئة من إقليم دونباس الذي لا تزال كييف تسيطر عليه. كما تشدد موسكو على ضرورة أن تكون أوكرانيا دولة محايدة، وألا يُسمَح بتمركز قوات تابعة للحلف على أراضيها.