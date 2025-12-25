روسيا تعتزم إنشاء محطة طاقة نووية على القمر

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت وكالة الفضاء الروسية «روسكوسموس»، عزمها إنشاء محطة طاقة نووية على سطح القمر خلال العقد المقبل لتوفير الطاقة لبرنامجها الفضائي على القمر، ودعم محطة أبحاث روسية صينية مشتركة.

وذكرت الوكالة، في بيان، أنها تخطط لبناء المحطة على القمر بحلول عام 2036، وأنها وقعت عقداً مع شركة «لافوتشكين أسوسييشن» الفضائية الروسية للقيام بذلك.

وأوضحت أن الغرض من المحطة ‌تزويد برنامج ‌روسيا القمري بالطاقة، بما في ذلك المركبات الجوالة والمرصد والبنية التحتية لمحطة الأبحاث القمرية الدولية الروسية الصينية المشتركة.

ووصفت «روسكوسموس» المشروع بأنه خطوة مهمة نحو إنشاء محطة علمية دائمة على القمر والانتقال من بعثات فردية إلى ‍برنامج طويل الأمد لاستكشاف القمر.