مياه الأمطار تغرق خيام النازحين في «المواصي»

ابوظبي - سيف اليزيد - غزة (الاتحاد)

أغرقت مياه الأمطار الغزيرة في غزة أعداداً كبيرة من خيام النازحين في منطقة «المواصي» أكثر المناطق التي تُؤوي نازحين بالقطاع.

وأوضحت مصادر محلية أن تجمع كميات كبيرة من مياه الأمطار أدى إلى تشكل بِرك ومستنقعات، في ظل عجز البلديات عن تقديم أي خدمات.

وأضافت المصادر أنه رغم أن المنخفض الجوي الحالي كان أقل حدة من المنخفضات السابقة، فإن غزارة الأمطار كانت كفيلة بإغراق الطرقات وخيام النازحين خاصة بمنطقة «المواصي».

وتمنع إسرائيل دخول المواد التي يحتاجها سكان قطاع غزة للوقاية من الأمطار في فصل الشتاء أو ترميم منازلهم التي تعرضت للقصف.

وفاقم المنخفض الحالي من معاناة الفلسطينيين الذين يعيشون داخل خيام هشة، عجزت عن حمايتهم من تسرب مياه الأمطار إلى الداخل، ومن لسعات البرد القارس.