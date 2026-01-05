جائزة الملك فيصل تستكمل تحضيرات اختيار وإعلان أسماء الفائزين لعام 2026

تعلن جائزة الملك فيصل مساء يوم الأربعاء 7 يناير 2026 أسماء الفائزين بدورتها الثامنة والأربعين وذلك في مدينة الرياض.

واستعدادًا لهذا الإعلان بدأت صباح اليوم الأحد 5 يناير 2026 اجتماعات لجان اختيار الفائزين في الأفرع الأربعة للجائزة (الدراسات الإسلامية، واللغة العربية والأدب، والطب، والعلوم) في مقر الجائزة بالرياض على أن تستمر الاجتماعات حتى يوم الأربعاء 7 يناير 2026؛ فيما يترأس الأمير تركي الفيصل اجتماع لجنة اختيار الفائز بجائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام لعام 2026.

وقد حدّدت لجان الجائزة في وقت سابق موضوعات الأفرع الأربعة لهذا العام على النحو التالي: جائزة الملك فيصل للدراسات الإسلامية: "طرق التجارة في العالم الإسلامي"، جائزة الملك فيصل للغة العربية والأدب: "الأدب العربي باللغة الفرنسية"، جائزة الملك فيصل للطب: "الاكتشافات المؤثرة في علاجات السمنة"، جائزة الملك فيصل للعلوم: "الرياضيات". وتعدّ جائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام جائزة تقديرية تمنح لمن أسهم بدور ريادي في خدمة الإسلام والمسلمين فكريًا أو علميًا أو اجتماعيًا من خلال أعمال وأنشطة وبرامج ومشروعات كان لها أثر ملموس في المجتمع.

وأوضحت الأمانة العامة للجائزة أن الترشيحات تقبل من الجامعات والهيئات والمؤسسات العلمية والمراكز البحثية وفق ضوابط محددة من أبرزها أن يكون المرشح على قيد الحياة وأن تكون أعماله المرشحة منشورة وذات قيمة علمية ومفيدة للبشرية وأسهمت في إثراء المعرفة الإنسانية.

وتضم لجان اختيار الفائزين لهذا العام نخبة من العلماء المتخصصين والشخصيات العلمية البارزة من مختلف دول العالم حيث تقوم بدراسة الأعمال المرشحة والنظر في تقارير المحكمين واختيار الفائزين في جميع الأفرع وفق المعايير المعتمدة، فيما تضم لجنة اختيار جائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام عددًا من العلماء والقيادات الإسلامية.

ومن المقرر أن يعلن الأمير تركي الفيصل أسماء الفائزين بجائزة الملك فيصل في أفرعها الخمسة لعام 2026 في الساعة الثامنة من مساء يوم الأربعاء 7 يناير، وذلك في قاعة الأمير سلطان الكبرى بمركز الفيصلية في الرياض.